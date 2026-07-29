Inza Koné, l’avocat des singes

Sa voix de conteur se voile lorsqu'il évoque l'origine de sa vocation : son ami "Kouassi", un babouin que son père avait ramené d'un village du nord de la Côte d'Ivoire. Arraché à son milieu naturel, le primate devenu ingérable est abattu sous les yeux d'Inza Koné, alors âgé de 8 ans. Plus tard, alors qu'il est étudiant en sciences et assiste aux conférences du primatologue franco-suisse Christophe Boesch sur les chimpanzés du parc national de Taï en Côte d'Ivoire, Inza Koné décide d'en faire son métier. Une manière inconsciente d'exorciser ce traumatisme.