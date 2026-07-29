Inza Koné, l’avocat des singes
Inza Koné a dédié sa vie à la protection des singes.
Primatologue ivoirien, Inza Koné consacre sa vie à la protection des grands singes. Mais son combat va bien au-delà : il défend une écologie ancrée dans les cultures locales, où humains, forêts et primates apprennent à refaire société.
Publié le
Écrit par Gilles Trichard
En bref
- Inza Koné, premier primatologue de Côte d’Ivoire, étudie et protège les singes menacés de la forêt de Tanoé-Ehy.
- Les primates jouent un rôle essentiel dans la régénération des forêts en dispersant les graines, ce qui leur vaut le surnom de “jardiniers de la forêt”.
- Depuis 2006, onze villages participent à un programme de conservation communautaire, qui a notamment permis à d’anciens braconniers de devenir écogardes.
- Avec la Société africaine de primatologie, Inza Koné veut renforcer la place des chercheurs africains dans l’étude et la protection des primates.
Sa voix de conteur se voile lorsqu'il évoque l'origine de sa vocation : son ami "Kouassi", un babouin que son père avait ramené d'un village du nord de la Côte d'Ivoire. Arraché à son milieu naturel, le primate devenu ingérable est abattu sous les yeux d'Inza Koné, alors âgé de 8 ans. Plus tard, alors qu'il est étudiant en sciences et assiste aux conférences du primatologue franco-suisse Christophe Boesch sur les chimpanzés du parc national de Taï en Côte d'Ivoire, Inza Koné décide d'en faire son métier. Une manière inconsciente d'exorciser ce traumatisme.
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