Les jours d’après : “La canicule, ce n’est pas un accident”

Ce qu’il faut en retenir

Une idée forte

Même la Bretagne n'est plus un refuge : le dérèglement climatique redessine tous nos repères.

Une urgence

Abandonner l'illusion que certains lieux seront épargnés et se préparer dès aujourd'hui à des étés plus chauds et plus secs.

Une piste d'action

Anticiper plutôt que subir, en repensant dès aujourd'hui nos territoires, nos habitats et notre rapport aux saisons.