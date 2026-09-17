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Un blaireau près d'un ruisseau, entouré de verdure, se reflétant dans l'eau.
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La revanche du blaireau

Mustélidé intrépide et bon nageur, le blaireau peut traverser les rivières pour obtenir sa nourriture.

La cruauté perd du terrain ! À force de recours, des associations animalistes font reculer la vénerie sous terre au grand dam des chasseurs. Et des milliers de blaireaux échappent au massacre.

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Écrit par Emmanuelle Vibert

En bref

  • La vénerie sous terre du blaireau recule en France : entre 2020 et 2025, 62 des 71 recours déposés contre des arrêtés préfectoraux de prolongation ont abouti à leur annulation.
  • La justice considère que les blaireautins restent dépendants de leur mère au-delà du sevrage, ce qui peut rendre illégal leur déterrage avant l'ouverture générale de la chasse en septembre.
  • La jurisprudence s'est renforcée en février 2026, avec une décision de la Cour administrative d'appel de Bordeaux, même si le Gouvernement a depuis saisi le Conseil d'État.

C’est l'histoire d'une bande de blaireaux qui gagnent des procès contre l'État. On parle bien sûr du mammifère à tête rayée de noir et de blanc. Celui qui, la nuit, fouille le sol avec son museau pour se nourrir de vers de terre ou de tubercules. Et qui, le jour, se réfugie dans les chambres et les galeries de son terrier. Population estimée en France : 150 000 individus. Notre histoire met aussi en scène des chasseurs face à des associations de défense des animaux. L'opposition entre ces deux parties remonte à loin. Mais cette fois, elle se joue sur le terrain juridique qui fait bouger les lignes. À la fin, des milliers de blaireaux se voient reconnaître des droits et échappent à la mort.

L'enjeu, c'est la vénerie sous terre. Cette pratique, qui est autorisée en France du 15 septembre au 15 janvier, consiste à acculer les blaireaux dans leur terrier en y envoyant des chiens. Les chasseurs creusent ensuite un trou pour extraire leur proie avec une pince en acier. Et ils la tuent, souvent à coups de couteau. Les animalistes dénoncent les souffrances terribles infligées aux blaireaux, tandis que les chasseurs défendent une tradition aussi ancienne que la chasse à courre."On aimerait faire interdire

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