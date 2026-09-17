La revanche du blaireau

C’est l'histoire d'une bande de blaireaux qui gagnent des procès contre l'État. On parle bien sûr du mammifère à tête rayée de noir et de blanc. Celui qui, la nuit, fouille le sol avec son museau pour se nourrir de vers de terre ou de tubercules. Et qui, le jour, se réfugie dans les chambres et les galeries de son terrier. Population estimée en France : 150 000 individus. Notre histoire met aussi en scène des chasseurs face à des associations de défense des animaux. L'opposition entre ces deux parties remonte à loin. Mais cette fois, elle se joue sur le terrain juridique qui fait bouger les lignes. À la fin, des milliers de blaireaux se voient reconnaître des droits et échappent à la mort.