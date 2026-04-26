Art numérique, basse consommation
Publié le par Emmanuelle Vibert
Le video mapping, art numérique, habille de lumières les façades, grâce à des projecteurs high-tech et des images créées par ordinateur. Le collectif Visiophare en diffuse une version 100 % low-tech… et tout aussi créative.
“En 2018, j'étais en pleine dissonance cognitive, raconteTom Hebrard, artiste, designer et chercheur sur les questions de redirection écologique. D'un côté, je faisais du mapping à grand renfort de numérique et, de l'autre, je concevais une cafetière low-tech.” Paul Vivien, camarade d'études et artiste digital, lui propose d'inventer un dispositif basse consommation.
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