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Thomas Thibault : "Pour un monde numérique alternatif"

Homme souriant avec des cheveux bouclés dans un portrait en noir et blanc. Thomas Thilbaut, designer et chercheur en écoconception numérique - © Thomas Thibault

Publié le par Emmanuelle Vibert

Designer et chercheur en écoconception numérique, Thomas Thibault a cocréé, en 2020, le collectif Limites numériques, à l’origine d’une “inspirothèque”. Au programme, 24 leviers de changement et près de 300 “inspirations”. Pour une conversion à la sobriété.

Peut-on appliquer la philosophie low-tech au numérique ?

Le numérique peut s’inspirer des low-tech mais n’en sera jamais une. Il a besoin de processeurs, de semi-conducteurs, de satellites… Tout repose sur une infrastructure très complexe et des monopoles forts, les Gafam notamment. Le collectif Limites numériques préfère parler de “numérique plus écologique” et vise à l’inscrire dans les limites planétaires.

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