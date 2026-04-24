Thomas Thibault : "Pour un monde numérique alternatif"

Peut-on appliquer la philosophie low-tech au numérique ?

Le numérique peut s’inspirer des low-tech mais n’en sera jamais une. Il a besoin de processeurs, de semi-conducteurs, de satellites… Tout repose sur une infrastructure très complexe et des monopoles forts, les Gafam notamment. Le collectif Limites numériques préfère parler de “numérique plus écologique” et vise à l’inscrire dans les limites planétaires.