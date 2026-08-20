Climat, vivant, IA, histoire… 10 livres pour regarder le monde autrement

Un monde zéro carbone est-il possible ?

En 2055, le monde fonctionne selon une règle simple : nous veillons à ne plus ajouter, du fait de nos activités, de nouvelles molécules de CO2 dans l'atmosphère, tout en continuant à réduire fortement nos émissions de méthane ou de protoxyde d'azote, qui sont deux autres gaz responsables du réchauffement planétaire. C'est ce qu'on appelle la neutralité carbone. C'est la condition pour stabiliser la température du globe et empêcher le changement climatique de se poursuivre. Un rêve ? Pas forcément, assure la géographe Magali Reghezza-Zitt, spécialiste des questions environnementales et urbaines.

Dans cet essai prospectif, elle imagine un monde où, soixante années après le sommet de Rio de 1992, nous aurions enfin atteint la neutralité carbone. Et cette commissaire à la Cour des comptes, détachée de l'ENS, qui fut membre du Haut Conseil pour le climat de 2019 à 2023, insiste : ses projections n'ont rien de fantaisiste. “Ceci est un ouvrage de fiction scientifique, pas de science-fiction. Ce monde n'existe pas encore. Il n'adviendra peut-être jamais. Mais il n'est en rien une utopie ou une promesse naïve et angélique. C'est une traduction de ce que nous dit la science sur les possibles qui s'offrent à nous pour nous assurer un futur climatique viable, préserver notre sécurité et protéger notre bien-être.”

En six chapitres, elle raconte les solutions choisies, les débats qui ont eu lieu pour y parvenir, et la réalité de ce nouveau monde. Nouvelles mobilités, recomposition de la cartographie des métiers, révolutions de l'agriculture et de l'alimentation : elle évoque ces leviers, mais aussi les choix multiples qu'ils représentent. Par exemple, elle suppose que tous les États ne se positionneraient pas à l'identique sur la question des OGM. Ses solutions ne sont pas nécessairement radicales : son monde n'est pas entièrement végétarien, le plastique est conservé dans ses usages nécessaires (médicaux notamment).

Pour étayer son propos, Magali Reghezza-Zitt s'appuie sur l'état des données et des projections scientifiques actuelles. Elle pointe au passage les absurdités de nos modes de consommation actuels, des emballages uniques aux longs périples des produits. Elle raconte également le prix qu'il y aurait tout de même à payer pour les choix passés, même en agissant aujourd'hui, des villes surchauffées aux résidus de pollution plastique. Elle explore aussi ce qui coince dans l'action et le débat publics d'aujourd'hui. À la lire, on ne peut que s'inquiéter du chemin encore à parcourir. Mais elle donne également ardemment envie d'espérer. Un appel au courage politique pour un futur habitable.

Bienvenue en 2055. Dans un monde neutre en carbone Magali Reghezza-Zitt, illustrations de Marc Bati, éd. Seuil, 250 p., 21,50 €. En savoir plus

S.P.

Au royaume des insectes

L'Américain Peter Kuper offre, en bande dessinée, une plongée dans 400 millions d'années d'histoire des insectes sur notre planète, et leur relation aux humains. L'érudition, ici, est joyeuse, passionnante, et non sans humour. On y croisera aussi bien Nabokov que les pionniers de l'entomologie, notamment Maria Sibylla, partie sur les traces des insectes du Suriname à la fin du XVIIe siècle. Ou encore la lanceuse d'alerte Rachel Carson qui mit en garde, dès les années 1960, sur les ravages des pesticides (Printemps silencieux, éd. Wild-project). L'auteur livre aussi une foule d'anecdotes sur les mœurs des insectes. Gage du sérieux de cette vulgarisation, l'ouvrage a reçu le prix de la communication scientifique de l'Entomological Society of America. Dernière vertu, et non des moindres : la beauté de ses planches et son inventivité visuelle.

Insectopolis Peter Kuper, traduit de l'anglais (États-Unis) par Anne Steiger, Actes Sud, 256 p., 28,90 €. En savoir plus

S. P.

La politique du désir

Un pas de côté dans le discours écologique. La politique de la beauté, le dernier livre de Delphine Batho ne nous rappelle pas seulement ce que nous allons perdre, il nous donne envie de ce que nous pourrions encore préserver. Une idée simple et assez puissante : faire de la beauté, celle des paysages, du vivant, mais aussi d’une vie plus juste et plus humaine, une boussole politique. Le livre assume la décroissance et critique frontalement le vieux réflexe productiviste de la gauche. Et surtout, au-delà du constat, l’ex-ministre de l’Écologie sous François Hollande, aujourd’hui députée et coordinatrice nationale de Génération Écologie cherche à réconcilier écologie et espérance, à rassembler plutôt qu’à culpabiliser. C’est là que l’essai est le plus convaincant : dans cette invitation à regarder l’écologie autrement, par le désir plutôt que par la peur. On peut trouver certaines propositions encore trop générales. Mais l’essai pose une question qui mérite d’être entendue : si l’écologie veut transformer nos vies, ne doit-elle pas aussi nous donner envie de les rendre plus belles ?

La politique de la beauté, une nouvelle écologie Delphine Batho, Éditions de l’Aube, 149 p., 15 €. En savoir plus

O.R.

La menace Sapiens

Un jeune auteur, Éloi Audoin Rousseau, s'empare d'un genre rare, le roman préhistorique, pour nous conduire à l'aube des temps, quand nous n'étions alors qu'une multitude de tribus dispersées. Dans ce roman, le narrateur est le guetteur du clan des mers, un personnage empreint de poésie et de hauteur, dont les écrits nous racontent son quotidien, son rapport fusionnel à la nature dont il est partie intégrante. Mais bientôt voilà que se lève une menace, celle d'un homme nouveau venu d'ailleurs, qui ressemble étrangement à ce que nous sommes aujourd'hui, quarante mille ans plus tard. Et pour cause, ce destructeur impénitent n'est autre que Sapiens, l'homme de la domination sans partage, produit d'une évolution singulière. Si l'homme de Néandertal avait survécu, en serions-nous là ?

Le dernier clan Eloi Audoin Rousseau, éd. La Tribu, 240 p., 19,90 €. En savoir plus

M. D.

Ralentir les jours

Nous ne sommes pas égaux face au vieillissement. Nous n'avons pas tous tiré le même numéro à la loterie génétique. Mais chacun peut modifier le rythme auquel il vieillit. Journaliste spécialisée dans le domaine de la santé, Aline Perraudin liste les astuces pour « hacker » notre propre corps et ralentir l'inéluctable. Pas ces recettes coûteuses des milliardaires de la Silicon Valley, mais des méthodes concrètes et scientifiquement ancrées. Tester les petits déjeuners des centenaires japonais ou costaricains, allonger le jeûne nocturne, manger au moins vingt-cinq aliments d'origine végétale différente par semaine, prendre des douches froides, pratiquer des siestes éclair… Autant d'idées praticables, et qui demandent surtout de la discipline. Si vous les suivez, non seulement vous vieillirez mieux, mais votre bien-être au quotidien pourrait être démultiplié.

Rester jeune grâce au bio-hacking Aline Perraudin, éd. Marabout, 208 p., 17,90 €. En savoir plus

S. P.

Mystère primordial

2008. Abderrazak El Albani, chercheur en géologie à l'université de Poitiers, fait une découverte qui bouleverse le récit de nos origines tel qu'on le connaissait. Au Gabon, il trouve des fossiles d'organismes multicellulaires vieux de deux milliards d'années. Jusque-là, on était convaincus qu'ils n'apparaissaient que vers 600 millions d'années, au terme d'un « vide précambrien ». La découverte est à la une de Nature, mais lui vaut aussi des réactions sceptiques. Dans ce livre, il revient sur cette révolution, mais surtout fait le point sur ce que la science sait aujourd'hui des origines de la vie : la naissance de la première cellule (et le fameux « Luca », notre supposé ancêtre à tous), le rôle de l'oxygène et de l'environnement dans l'explosion des formes du vivant. Un état des lieux accessible et fascinant.

Dernières nouvelles des origines de la vie Abderrazak El Albani (avec Brice Perrier), Guillaume Allary, 190 p., 19,90 €. En savoir plus

S. P.

Violence des origines

Comment sont nés les États-Unis ? Dans une violence originelle qui porte en elle tous les désastres actuels. Signée par Romuald Sciora, essayiste et chercheur franco-américain, qui dirige l'Observatoire politique et géostratégique des États-Unis de l'Iris (Institut de relations internationales et Stratégiques), cette bande dessinée, premier volet d'un diptyque, revient sur l'histoire du pays à l'occasion de son 250e anniversaire. Génocide des Premières Nations, conquête de l'Ouest, exploitation des ressources naturelles et humaines… l'auteur décrypte un passé et un présent violents, mais aussi le projet et l'héritage des pères fondateurs, notamment à travers leur nouvelle notion de la liberté. Portée par une poignée de personnages hauts en couleur, la grande histoire s'anime grâce au dessin vivant de Bastien Bertine.

America, une histoire graphique des États-Unis 1 . Né dans le sang Romuald Sciora et Bastien Bertine, Point Nemo, 122 p.,19,90 €. En savoir plus

S. P.

Dompter la mort ?

L'un a 65 ans, l'autre 25 ans. Le premier, le chirurgien Laurent Alexandre, se demande si la mort sera domptée par les promesses de l'humain augmenté. Le second, Alexandre Tsicopoulos, étudiant en droit et startuper, s'interroge sur le bien-fondé d'amener des enfants dans un monde incertain. Tous deux dialoguent sur une humanité qui doit se redéfinir face aux promesses de l'IA : espérance de vie annoncée par certains de 160 ans dès 2035, et « intelligence » qui serait maintenant à disposition illimitée. Comment affronter ces révolutions ? Derrière son titre volontairement provocateur, ce livre à deux voix ne se veut ni manifeste transhumaniste ni attaque contre les nouvelles technologies, mais plutôt une boîte à outils intellectuelle pour penser le monde de demain. « Nous ne cherchons ni à vous effrayer ni à vous convertir. Nous voulons vous équiper. Non pour admirer le choc qui vient, mais pour ne pas être écrasés par lui. »

Vivre 1 000 ans – quand l'IA règne et la mort recule : rêve ou cauchemar ? Laurent Alexandre et Alexandre Tsicopoulos, éd. Buchet-Chastel, 288 p., 22 €. En savoir plus

S. P.

À l'écoute du monde

On ne présente plus le grand anthropologue Philippe Descola, qui a permis de considérer la notion de « nature » comme une idée occidentale récente, visant à séparer les humains du reste du vivant. Dans ces entretiens inédits avec le journaliste Nicolas Truong, il revient sur les origines de sa vocation et son parcours - notamment le choc initiatique de sa rencontre avec les Achuars, en Amazonie, dans les années 1970 -, ou son rapport aux images. Mais celui qui s'est beaucoup intéressé aux communautés alternatives livre aussi son regard toujours affûté sur le monde contemporain, notamment les enjeux écologiques et les liens possibles entre anthropologie et politique. On retrouvera également quatre textes brefs et stimulants d'auteurs qui lui sont chers : Montaigne, l'écologiste Aldo Leopold, l'anthropologue Gregory Bateson, le chef amérindien Davi Kopenawa. Une excellente introduction contemporaine à une pensée capitale.

Nous sommes les hôtes de la Terre Philippe Descola, entretiens avec Nicolas Truong, Arthaud/Pensées vivantes, 152 p., 17 €. En savoir plus

S. P.

Justice pour une pionnière

Mettre en lumière des femmes scientifiques invisibilisées, c'est le projet d'une série de bande dessinée, dont Archives - Cliché 51 est le premier volume. Le scénario est d'Arnaud Leroc et les illustrations sont d'Heather Avazeri. « L'idée est de s'éloigner d'un récit trop linéaire des grandes découvertes, en proposant une enquête contemporaine qui plonge dans les coulisses de la recherche, avec ses tensions et les trajectoires humaines qui la façonnent » , raconte Arnaud Leroc, professeur de SVT. On y suivra un trio de fiction (une chercheuse, un mixologue médium et un anesthésiste) sur les traces de Rosalind Franklin qui mourut sans avoir été reconnue pour ses travaux sur la structure de l'ADN. Pour que le livre voie le jour, une campagne de financement est en cours (QR code ci-dessous, ndlr ).

Archives - Cliché 51 Arnaud Leroc et Heather Avazeri, éd. Kalopsia.` En savoir plus