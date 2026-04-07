"La ville de demain se fera aussi avec des arbres et des oiseaux"
Publié le par Frederic Joignot
Arbres, oiseaux, chauves-souris… Et si la biodiversité était la clé pour mieux habiter la ville ? Allain Bougrain-Dubourg, président de la Ligue pour la protection des oiseaux depuis 1986, plaide pour une “ville nature”, où le vivant retrouve sa place.
Aujourd’hui, note Allain Bougrain-Dubourg, la majorité de la population française vit dans des villes ou à leur périphérie, et son expérience de la biodiversité du quotidien est donc citadine : espaces verts, parcs, jardins, lotissements plantés, recoins des maisons... Même si la faune sauvage décline, beaucoup d’espèces demeurent nos voisins immédiats, nous cohabitons avec elles. Cette présence nous apporte des bienfaits de toutes sortes. Une enquête menée à Ottawa, en 2021, révèle que l’appréciation des Canadiens pour leur quartier est positivement corrélée à la couverture arborée, la proximité de pièces d’eau, et surtout la présence d’oiseaux.
Et cette satisfaction augmente avec le nombre d’espèces ! Elle en conclut que les architectes et urbanistes doivent prévoir l’aménagement d’abris et d’espaces favorables à la biodiversité en milieu urbain. En 2024, une étude du Lancet nous apprend que la présence de végétation, la variété des oiseaux alentour et les rencontres avec des animaux – souvent notre dernier lien avec le vivant – provoquent un bien-
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