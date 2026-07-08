Le jour d’après : “Ne plus croire qu’on peut climatiser un monde qui s’effondre”

La canicule de juin 2026 a frappé par son intensité mais surtout par sa précocité. Après un printemps déjà marqué par des températures records et une sécheresse installée dès le mois de mai, l’été a commencé avec plusieurs semaines d’avance. Pour la biodiversité, une canicule au printemps et en début d’été est bien plus dévastatrice qu’une vague de chaleur tardive, car les organismes sont en pleine croissance, reproduction ou migration.

Les jeunes oiseaux étouffent dans leurs nids et manquent d’insectes, les amphibiens et les insectes ne peuvent plus se reproduire dans les mares qui s’assèchent prématurément, les insectes pollinisateurs cherchent des fleurs qui se fanent avant même d’avoir produit leur nectar. Les plantes ferment leurs stomates pour ne pas perdre trop d’eau, ce qui bloque leur croissance et compromet leur reproduction. L’eau de certains fleuves est tellement chaude qu’elle ne retient plus assez d’oxygène et les poissons meurent en masse.

Une machinerie biologique qui s’enraye… à nos risques et périls

Les effets de ces canicules précoces vont bien au-delà des impacts de la chaleur extrême et de la sécheresse sur les organismes individuels. Ils découplent les interactions entre espèces qui ne réagissent pas de la même façon aux chaleurs précoces. Les larves d’insectes peuvent par exemple avancer leur émergence plus rapidement que les oisillons qui s’en nourrissent, et les plantes avancer leur floraison plus rapidement que les insectes pollinisateurs. Ces dérèglements touchent les fondations mêmes des écosystèmes. Or nous dépendons entièrement de ces écosystèmes pour notre bien-être et notre survie.

Les plantes produisent l’oxygène que nous respirons, stockent une partie du carbone que nous émettons, limitent les inondations, rechargent les nappes phréatiques en eau purifiée, rafraîchissent les paysages et nourrissent les pollinisateurs dont dépend une grande partie de notre agriculture. Les insectes, les vers et les champignons recyclent la matière organique, et sont indispensables à rendre nos sols fertiles. Les oiseaux et les chauves-souris régulent les ravageurs de culture. Nous ne pouvons pas vivre durablement sans cette immense machinerie biologique bien huilée qui fonctionne grâce à un fragile équilibre mis en place par des millions d’années d’évolution.

La climatisation n’est pas une solution

Face à la chaleur, certains ont avancé que la climatisation était la solution. Elle est évidemment indispensable dans certains contextes, notamment pour protéger les personnes les plus vulnérables. Mais la climatisation ne constitue pas une stratégie d’adaptation à l’échelle de la planète. Les arbres n’ont pas de climatiseur. Les cultures agricoles non plus. Les insectes, les oiseaux, les poissons ou les champignons ne peuvent pas se réfugier dans des bâtiments climatisés. Et nous ne pourrons pas non plus nous enfermer durablement dans des bulles artificielles climatisées si les écosystèmes qui rendent notre planète habitable s’effondrent autour de nous.

Ces canicules à répétition, de plus en plus fréquentes et précoces, fragilisent dangereusement nos forêts, qui jouent un rôle essentiel pour nous aider à limiter le dérèglement climatique. Lorsqu’elles souffrent de sécheresse, leur croissance ralentit, elles absorbent moins de dioxyde de carbone, deviennent plus vulnérables aux maladies, aux insectes ravageurs et aux incendies. Elles peuvent même devenir émettrices de carbone lorsque trop d’arbres meurent ou brûlent. Nous risquons d’enclencher des cercles vicieux où le réchauffement affaiblit les forêts, qui absorbent alors moins de carbone, ce qui accélère encore le dérèglement climatique.

Privilégier les solutions fondées sur la nature

Ceci n’est qu’un des exemples des points de bascule des écosystèmes que nous risquons d’atteindre rapidement. La seule manière de ne pas franchir ces points de bascule est d’atteindre le plus rapidement possible la neutralité carbone. Tant que nous continuerons à émettre du dioxyde de carbone, sa concentration dans l’atmosphère continuera d’augmenter. Or chaque molécule de CO₂ émise aujourd’hui contribuera au réchauffement pendant des décennies, voire des siècles. Il faut cesser d’en ajouter au système.

Mais nous devons également préserver et restaurer les écosystèmes qui nous protègent et nous rendent de nombreux services indispensables. Nous devons préserver et restaurer les zones humides et les vieilles forêts, reconnecter les habitats naturels, favoriser des paysages plus diversifiés, protéger les sols vivants, et remettre de la biodiversité en ville. Ces “solutions fondées sur la nature” permettent à la fois de stocker davantage de carbone, d’atténuer les températures locales et d’aider les espèces à résister aux changements déjà en cours.

Il faut aussi faire attention à l'“effet Rubik’s Cube”. Face à une crise aussi complexe, nous avons souvent tendance à vouloir résoudre un problème à la fois. Mais, comme sur un Rubik’s Cube, lorsqu’on ne s’occupe que d’une seule face, on risque de désorganiser les autres. Se focaliser uniquement sur la réduction des émissions de CO₂, sans agir contre les pesticides ni contre la destruction des habitats naturels, ne permettra pas d’enrayer l’effondrement de la biodiversité.

La canicule de juin 2026 est un avertissement

Pire encore, certaines solutions climatiques mal réfléchies peuvent aggraver la situation : remplacer des écosystèmes riches par des monocultures d’arbres, développer des cultures destinées aux biocarburants au détriment des milieux naturels, ou implanter des infrastructures de production d’énergie renouvelable en détruisant des milieux naturels. La crise du climat et celle de la biodiversité sont indissociables, tout comme les autres pressions exercées sur le vivant. Les résoudre exige une approche globale, qui prenne simultanément en compte l’ensemble des menaces et recherche des solutions bénéfiques à la fois pour le climat, les écosystèmes et les sociétés humaines.

La canicule de juin 2026 n’est pas un épisode météorologique exceptionnel. Elle est un avertissement. Chaque année qui passe nous montre un peu plus le monde vers lequel nous nous dirigeons si nous poursuivons la même trajectoire. Nous n’avons plus le luxe de considérer la biodiversité comme une variable d’ajustement ni le climat comme un problème parmi d’autres. Nous n’avons plus d’excuse pour ne pas écouter les scientifiques. Un climat stable et une nature en bonne santé sont des conditions de notre vie sur terre. Nous savons ce qu’il faut faire. La question n’est plus de savoir si nous pouvons agir, mais si nous choisirons