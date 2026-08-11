David Attenborough, le grand témoin du monde sauvage

“Qu'est-ce qui a déclenché votre profonde fascination pour le monde naturel ?”, demande Barack Obama à l'homme qu'il a invité à la Maison-Blanche ce jour de 2015."Je n'ai jamais rencontré un enfant qui ne s'intéresse pas à l'histoire naturelle, répond celui-ci. La question est plutôt de savoir comment on peut perdre cet intérêt."

L'hôte qui répond ainsi au président américain est sir David Attenborough. Il a alors 89 ans et n'a toujours pas "perdu cet intérêt" – qui avait commencé très tôt, lorsqu'enfant, dans les années 1930, il partait à vélo dans la campagne autour de Leicester (Angleterre) et passait ses journées à extirper, à l'aide d'un marteau, dans des roches pleines de fossiles, les coquilles d'animaux marins, les ammonites."J'étais ravi à l'idée que j'étais le premier humain à contempler cette merveille." *

Montrer à la télévision les animaux dans leur environnement naturel