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Ours polaire assis sur un morceau de glace flottant dans un paysage arctique au coucher du soleil.
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Les jours d’après : “Nous n’avons plus le droit de laisser disparaître la fabrique du froid de la Terre”

En perdant sa blancheur, l’Arctique absorbe davantage de chaleur et fragilise l’équilibre climatique de l’hémisphère Nord.

Dans cette tribune, l’explorateur Jean-Louis Étienne alerte sur l’emballement de l’Arctique, qui se réchauffe quatre fois plus vite que le reste de la planète. En fondant, neige et banquise affaiblissent l’effet albédo, perturbant jusqu’à nos météos et rendant plus urgente encore la réduction massive des émissions de CO₂.

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Publié le

La rédaction WE DEMAIN

Écrit par La rédaction WE DEMAIN (.)

L’Arctique, le pôle froid de l’hémisphère Nord, se réchauffe quatre fois plus vite que le reste de la planète. La raison principale ? Il est en train de changer de couleur. En fondant, la neige et la banquise perdent leur effet albédo, cette capacité du blanc à réfléchir le rayonnement solaire.

Ce phénomène, appelé “Effet d’Amplification Arctique”, accélère le réchauffement global et perturbe gravement la météo sous nos latitudes :

  • Des coups de froid tardifs au printemps : l'air chaud qui remonte vers le nord déplace le Jet Stream et le vortex polaire, propulsant des masses d'air glacial, du gel et de la neige vers le sud en plein mois d'avril.
  • Des canicules extrêmes en été : l'Amplification Arctique augmente directement la fréquence et l'intensité des vagues de chaleur continentales (Rapport du GIEC d’août 2021).

Nous sommes en train d'anéantir la “Fabrique du froid”

Si nous ne réagissons pas, les températures pourraient dépasser les 50 °C dans la seconde moitié du siècle. Il n’y a pas d’autre choix que de s’engager massivement pour atteindre la neutralité carbone d'ici 2050. Nos émissions de CO2​ ne doivent plus dépasser ce que la nature est capable d'absorber.

C’est possible, et chacun de nous en porte une part de responsabilité : personnelle, professionnelle, politique.

Ça commence aujourd’hui.

Ce qu’il faut retenir

Une idée forte
L’Arctique est la fabrique du froid de l’hémisphère Nord. En perdant sa neige et sa banquise, il perd son pouvoir réfléchissant et se réchauffe quatre fois plus vite que le reste de la planète, avec des conséquences bien au-delà du cercle polaire.

Une urgence
Enrayer l’amplification arctique, qui dérègle les grands équilibres climatiques et contribue à accroître les événements extrêmes sous nos latitudes.

Une piste d’action
Réduire massivement nos émissions pour atteindre la neutralité carbone, en engageant tous les niveaux de responsabilité : individuelle, professionnelle et politique.

Sources

Par Jean-Louis Étienne, médecin, explorateur, spécialiste de nutrition et de biologie du sport, il a participé à de nombreuses expéditions en Himalaya, au Groenland et en Patagonie. En 1986, il devient le premier homme à atteindre le pôle Nord en solitaire, après 63 jours de marche sur la banquise. En 1989-1990, il participe à la TransAntarctica, première traversée intégrale de l’Antarctique en traîneaux à chiens, sur 6 300 kilomètres. Depuis plusieurs décennies, il consacre ses expéditions à la connaissance et à la protection des régions polaires et à leur rôle dans le climat mondial. Membre de l’Académie des technologies, il est à l’origine du projet scientifique Polar POD, destiné à étudier l’océan Austral.

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