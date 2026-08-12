Les jours d’après : “Nous n’avons plus le droit de laisser disparaître la fabrique du froid de la Terre”

Ce qu’il faut retenir

Une idée forte

L’Arctique est la fabrique du froid de l’hémisphère Nord. En perdant sa neige et sa banquise, il perd son pouvoir réfléchissant et se réchauffe quatre fois plus vite que le reste de la planète, avec des conséquences bien au-delà du cercle polaire.

Une urgence

Enrayer l’amplification arctique, qui dérègle les grands équilibres climatiques et contribue à accroître les événements extrêmes sous nos latitudes.

Une piste d’action

Réduire massivement nos émissions pour atteindre la neutralité carbone, en engageant tous les niveaux de responsabilité : individuelle, professionnelle et politique.